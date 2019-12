La rosa ai raggi x/2 Il database del Rating incorona de Roon e Pasalic - 3 info interattive

S osta per le vacanze di Natale ancora in corso, ancora un po’ di attesa prima di tornare in campo. Meglio così, perché è tempo di analisi in casa Atalanta. Attraverso il Rating, stiamo passando ai raggi x la rosa nerazzurra, a due giornate dalla fine del girone d’andata. Nella prima puntata abbiamo visto la difesa, ora tocca alla linea di centrocampo, tra centrali ed esterni. Ecco tutti i dati, con tre infografiche interattive in cui potrete cercare i dati che più vi interessano o fare tutti i confronti immaginabili.