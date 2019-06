U n terzo posto storico per l’Atalanta, la conquista della Champions League per la prima volta in 111 anni. Praticamente tutti i record sono stati battuti, nonostante un avvio di stagione da incubo. Un’annata da raccontare e rivivere attraverso tutti i dati possibili: siamo alla terza puntata per quanto riguarda l’analisi della rosa. Dopo portieri e difensori centrali, ecco gli esterni.