La rosa ai raggi x/3 Tutto sull’attacco: scopri gol, minuti, occasioni in due infografiche interattive

T ra poco si torna in campo, la sosta per le vacanze di Natale è ormai sempre più vicina alla conclusione. Tante le analisi in queste due settimane senza partite, grazie al Rating di Corner abbiamo analizzato le prestazioni di difesa e centrocampo. E ora tocca all’attacco, uno dei reparti offensivi con il rendimento più alto di tutta la Serie A. Tanti giocatori, con caratteristiche diverse, per situazioni di gioco diverse: ci sono Ilicic, Zapata e Muriel (con Barrow), che Gasperini considera veri e propri attaccanti. Poi Gomez e Malinovskyi, i trequartisti, con i giovani Traoré e Colley sullo sfondo. Per l’analisi si parte dal minutaggio.