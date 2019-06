La rosa ai raggi X/4 Centrocampo di qualità. E sì, Pasalic merita il riscatto

B occe ferme, stagione finita al meglio: l’Atalanta ha conquistato il terzo posto e alla Champions League, ma è bene ripeterlo perché ancora oggi è difficile realizzarlo. Un’annata esaltante, partita malissimo, poi la grande rimonta e la trasformazione di un sogno in realtà. È quindi il momento delle analisi, per scoprire tutti i segreti della rosa di Gasperini, confrontando tra loro i giocatori, reparto per reparto. Dopo portieri, difensori ed esterni eccoci alla quarta puntata, dedicata ai centrocampisti centrali.