L e prime 12 giornate di campionato sono andate in archivio. L’Atalanta di Gasperini, impegnata su due fronti (Champions League e Serie A) dopo un’ottimo avvio nella competizione domestica, ha subito una piccola flessione nella parte finale del secondo ciclo di partite (cicli che sono intervallati dagli stop per le gare della nazionale), ma occupa comunque la quinta piazza in classifica forte di 22 punti (4 in più rispetto alla passata stagione).