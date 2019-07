S tefan Reinartz è un ex calciatore tedesco, vincitore di un campionato europeo under 19 con la nazionale tedesca, che a causa di ripetuti guai fisici nel maggio del 2016 decide di ritirarsi dopo aver trascorso gran parte della carriera nelle fila del Bayer Leverkusen ed Eintracht Francoforte. Stefan non è uno dei giocatori più conosciuti della Bundesliga (almeno dalle nostre parti), ma ha alle spalle una storia curiosa. Ve la racconteremo in due puntate.