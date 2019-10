La tattica degli avversari. Ecco il Lecce di Liverani: difesa lenta e cambi di campo

L’ Atalanta dopo il ko in Champions League di San Siro contro lo Shakhtar, fa il suo debutto ufficiale tra le mura del Gewiss Stadium ospitando il neo promosso Lecce di mister Liverani. La squadra salentina ha finora raccolto 6 punti nel massimo campionato, frutto di due vittorie ottenute in trasferta sui campi del Torino ( 1-2) e Spal (1-3) ed ha ben figurato anche nella gara di San Siro contro l’Inter, dove, seppur battuta per 4-0 da avversari sicuramente più forti, aveva mostrato lampi di buon gioco. Vediamo nel dettaglio quali sono le caratteristiche tecniche e tattiche dei giallorossi.