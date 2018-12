È il trionfo del Var: gol annullato per un tacco. Ecco la foto

E ccola lì la foto che ha tenuto in sospeso la Bergamo calcistica per quasi cinque minuti. Il fuorigioco di Acerbi è millimetrico, si tratta di un piede che a occhio nudo molto difficilmente sarebbe stato rilevato. Tant’è che guardalinee e arbitro avevano convalidato il gol e solo dopo alcuni replay è sorto il dubbio che la posizione di Acerbi non fosse regolare. Ma non è bastato vedere e rivedere per togliersi il dubbio, e mentre in campo e sugli spalti tutti si domandavano cosa stesse accadendo, al Var hanno visto, rivisto, analizzato l’azione. Fino ad arrivare al fermo immagine che ha deciso la partita.