L’altalena del Rating: ecco migliori e peggiori contro la Lazio. Tutte le statistiche stagionali

U n tempo da salti sulla sedia, un altro da rintanarsi sotto il divano. Alla fine contro la Lazio è arrivato un punto che ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi nerazzurri già pronti alle vertigini da classifica. Eppure l’Atalanta è sempre lassù, al terzo posto, nonostante i tre punti gettati al vento nella trasferta dell’Olimpico. Un’altalena di emozioni che porta le sue vibrazioni anche al Rating, pesantemente influenzato dai tre gol incassati nel secondo tempo. Per essere chiari: i subentrati, soprattutto Ilicic e de Roon su cui si sono abbattute le imprecazioni dei tifosi (Kjaer paga i pochi minuti giocati, disastrosi per tutti) sono in fondo alla classifica. Troppo poco, termini quantitativi e qualitativi, per ottenere voti decenti in quasi tutti i parametri.