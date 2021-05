L’Atalanta cala nella ripresa? Dopo Genova e la finale, analisi dei dati. Ecco le variazioni dei reparti tra i due tempi

L’ Atalanta esce sconfitta dalla seconda finale di Coppa Italia in tre anni e i suoi tifosi ne escono amareggiati. Non arrabbiati, ci mancherebbe. Dispiaciuti, perché conoscono bene la squadra di Gasperini. L’hanno vista giocare e vincere ogni tipo di partita in questi anni e, forse proprio per questo, si mangiano le mani: sanno che i nerazzurri avrebbero potuto vincere contro la Juventus, mercoledì sera. Sanno che nel secondo tempo è venuto a mancare qualcosa. La maggior esperienza ai grandi appuntamenti dei bianconeri ha fatto la differenza, sicuramente. Ma da parte dell’Atalanta è mancato qualcosa. Cosa? Difficile stabilirlo. Sicuro è che, in tutta la stagione e in particolare negli ultimi mesi, qualcosa viene a mancare nel secondo tempo. Nella seconda parte di gara, capita che i nerazzurri vadano in difficoltà. Per carità, qualcosa di fisiologico vista la stagione giocata a ritmi altissimi nonostante una preparazione inesistenza all’inizio e due partite a settimana per gran parte dell’annata. Abbiamo deciso, in stile Corner, di analizzare i numeri raccolti dai nerazzurri nel campionato di Serie A 2020-2021, dividendo le statistiche tra primo e secondo tempo. Per capire se è vero che i nerazzurri calano nella ripresa, ma soprattutto per capire dove, in quali aspetti si può migliorare, per fare ancora meglio nel campionato che inizierà il prossimo agosto.