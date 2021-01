L’Atalanta che faticava e l’Atalanta che vola, ecco i dati dell’attacco: dicono che Gasperini ha ritrovato il suo calcio

N on poteva iniziare meglio di così il 2021 dell’Atalanta. Cinque gol rifilati al Sassuolo, squadra sorpresa del campionato, e subito dimenticato il pareggio deludente subito in rimonta dal Bologna due giorni prima di Natale. È tornata, finalmente, l’Atalanta che abbiamo imparato a conoscere nelle ultime quattro stagioni. Una squadra capace di segnare tanto, contro qualunque avversario, senza mai fermarsi. La sfida di domenica pomeriggio è stata totalmente dominata, grazie a un pressing asfissiante e a un reparto offensivo tornato a vivere un momento di grande forma. Tutto questo fa ben sperare, perché nelle scorse settimane vi abbiamo raccontato di un’Atalanta che stava cambiando modo di giocare, cercando di subire qualcosa in meno. Contemporaneamente, però, erano venuti a mancare i gol del reparto offensivo. Oggi Gasperini può tirare un sospiro di sollievo, perché la quadra sembra esser stata trovata: oggi quella nerazzurra è una formazione che concede poco, ma allo stesso tempo segna tanti gol. L’attacco dell’Atalanta è tornato e lo dicono i numeri. Ma cos’ha portato al calo che la squadra ha vissuto nella parte centrale del girone d’andata? Se n’è discusso parecchio, tra le fatiche della Champions League e la sosta per le nazionali. Facciamo parlare i dati, come sempre, per capire dove Zapata e compagni sono riusciti a crescere, ma soprattutto cos’è cambiato. Abbiamo confrontato i numeri in media delle sfide contro Sampdoria, Crotone, Inter, Spezia e Verona (le cinque partite giocate tra la prima e l’ultima dei giorni di Champions), con quelli delle partite contro Fiorentina, Juventus, Roma, Bologna e Sassuolo (le ultime cinque, giocate dopo la vittoria sul campo dell’Ajax). I numeri sono piuttosto sorprendenti.