L’Atalanta e i calci d’angolo : ecco perché se ne battono tanti ma non si segna più (e Gasp sta perdendo una delle sue armi)

Nel corso delle stagioni, le reti derivate da calcio d’angolo sono andate via via riducendosi, fino ad arrivare alle sole due della stagione in corso. Situazione questa che ha attirato l’attenzione di più di un lettore. Ovviamente noi di “Corner” non potevamo esimerci dall’andare a dare un’occhiata a questa particolare situazione, ma anche dando un’occhiata di quanto è stata efficiente dal punto di vista “aereo” la formazione di Gasperini.