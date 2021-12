L’Atalanta e il rebus della fascia sinistra: ecco quanto manca Gosens rispetto a Maehle e Pezzella (in attacco, soprattutto)

Quanto è mancato Gosens all’Atalanta ce lo dicono, come sempre, i numeri. Abbiamo confrontato quanto fatto dal tedesco nelle 8 partite giocate in questa stagione con i numeri di Maehle e Pezzella, che si sono alternati nel sostituirlo fino a questo momento. Partiamo dai dati difensivi, per poi passare alla fase d’impostazione e quindi a quella offensiva. Va premesso che Pezzella ha un numero di minuti giocati in media per partita più basso rispetto a Gosens e Maehle, per questo i suoi dati quantitativi risulteranno in ogni caso leggermente più bassi.