L’Atalanta e la velocità del gioco fondamentale per vincere: tutti i dati lo confermano, se scende calano i punti

I campionati europei di calcio sono ormai agli sgoccioli, e la sessione di calciomercato estivo ancora non decolla. Tutto questo ci dà la possibilità di analizzare aspetti del gioco dei nerazzurri della passata stagione, alla ricerca di quei dati che ci possano far capire come si sta evolvendo il gioco della squadra di Gasperini. Saper interpretare nel modo corretto alcune statistiche evolute, significa anche poter ragionare in modo più “centrato” su cosa sta cercando di migliorare l’Atalanta in questa difficilissima campagna trasferimenti. Lo abbiamo già fatto nei giorni scorsi dando un’occhiata alla statistiche della fase difensiva (lavoro che potete trovare QUI ), e lo faremo anche oggi, indagando sulla velocità d’esecuzione dei nerazzurri. Nel corso delle passate stagioni una delle indicazioni più ricorrenti di Gasperini, urlata ai suoi giocatori dal bordo campo, riguardava la velocità d’esecuzione della manovra. La richiesta del tecnico di Grugliasco era ovviamente quella di “aumentare” la velocità di circolazione della palla. Il motivo di questa richiesta è abbastanza intuitivo, anche se merita di essere circoscritto con un paio di riflessioni. Cominciamo con il definire che cosa è la velocità d’esecuzione. La velocità, in quest’ottica, è il tempo nel quale due o più compagni interagiscono, in un azione, per soddisfare i propri principi di gioco, in funzione del proprio modello tattico.