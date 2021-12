L’Atalanta e l’acquisto di Boga: dribbling e gol, l’arma in più per aprire le difese (ma no, non dovrà giocare come Gomez)

L’attaccante ivoriano classe 1997 (24 anni) è nato a Marsiglia, ma ha il passaporto ivoriano, cosa questa che priverà l’Atalanta delle sue prestazioni per tutto il mese di gennaio. Dopo una fugace apparizione a Zingonia (nei prossimi giorni, al rientro dal ritiro con la nazionale in Arabia) per effettuare le visite mediche, Jeremie prenderà l’aereo che lo porterà in Camerun per disputare la fase finale della 33ª edizione della Coppa d’Africa (Total Energies Africa Cup). Partiamo dalla descrizione delle caratteristiche fisiche e tecniche di Boga. L’attaccante ivoriano è alto 174 centimetri, pesa 72 chilogrammi. Jeremie è un’ala offensiva, piede destro in grado di ricoprire diversi ruoli del fronte d’attacco.