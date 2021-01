L’Atalanta gioca d’anticipo su Kovalenko? Ecco chi è, e come gioca, l’ex Shakhtar. Dati e campetti: è tra Pessina e Freuler

C’ è un rinforzo a centrocampo per l’Atalanta. L’addio di Gomez, numericamente e tecnicamente, andava colmato per quanto possibile e così è stato. Dallo Shakhtar Donetsk è in arrivo Viktor Kovalenko, centrocampista (e trequartista, poi ne parleremo), classe 1996. Giovane, ma con tanta esperienza internazionale, in Champions League, in Europa League, ma anche con la maglia dell’Ucraina, con cui ha giocato ventinove partite considerando anche i gironi di Euro2016 da titolare. Di lui si era parlato già qualche settimana fa: avendo il contratto in scadenza a giugno, l’Atalanta era pronta ad accaparrarselo in estate a parametro zero, ma ora la società ha dato un’accelerata nelle operazioni e quasi certamente Kovalenko arriverà entro la fine di questa sessione di mercato. Vediamo chi è, e che caratteristiche ha.