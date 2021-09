L’Atalanta migliore e l’Atalanta di oggi: nel confronto dei dati tutto quel che manca (velocità, precisione, dribbling, tiri)

D opo quattro gare di campionato, l’Atalanta di Gasperini ha raccolto sette punti, frutto di due vittorie, un pareggio ed una sconfitta. Per i nerazzurri una partenza non proprio brillante, non solo a livello di risultati, ma soprattutto a livello di gioco espresso. Restano per il momento degli sbiaditi ricordi le prestazioni della passata stagione, con una squadra parsa ancora lontana dalla sua forma migliore ed incapace per volume e qualità di pareggiare le statistiche della scorsa annata. Partiamo dai punti ottenuti. La classifica non è al momento quella che ci aspettavamo ma non è nemmeno deficitaria. L’unica cosa che può preoccupare da questo punto di vista, è che tra le avversarie sin qui affrontate non c’era nessuna big del campionato. Proprio per questo era lecito aspettarsi qualcosa di più. Dal punto di vista del gioco invece, l’Atalanta ha vinto le due gare giocate peggio (Torino 278, Salernitana 264). L’Instat Index medio delle prime 5 gare ufficiali disputate, resta fermo a 274 punti (26 punti sotto le medie della passata stagione), mentre la gara di Salerno ha fatto registrare il livello più basso di prestazione registrata (264 punti) nella stagione in corso.