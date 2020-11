L’Atalanta si gode il fenomeno Muriel: miglior media-gol in Italia e in Europa lo batte solo Lewandowski. Tutti i dati

A ncora Luis, ancora Luis Muriel. Un’altra doppietta decisiva per l’attaccante colombiano, questa volta sul campo del Crotone, in una partita molto difficile perché in mezzo a due sfide epiche contro Ajax e Liverpool. L’obiettivo era centrare i tre punti con il minimo sforzo, un obiettivo centrato a pieno da un’Atalanta che ora è lì, tra le primissime del campionato di Serie A. Grazie a Muriel, che dimostra ancora una volta di essere l’uomo in più a disposizione di Gasperini. Perché non è facile trovare spazio se davanti a te, nelle gerarchie, ci sono Duvan Zapata e Josip Ilicic. “Lucio”, come lo chiama Gasp, aveva visto dalla panchina gli ultimi centottanta minuti dei nerazzurri, a Crotone è sceso in campo per spaccare il mondo. E l’ha fatto. Pronti, via e subito due occasioni, poi la doppietta, che ha messo la partita in discesa.