M entre le prime partite amichevoli cominciano a fornirci le prime indicazioni sulla «nuova» Atalanta ed il mercato potrebbe riservarci nuove sorprese, noi proviamo a «distrarci» un po’, visto che la stagione che sta per cominciare sarà lunghissima e densa di impegni ufficiali.

Chiaramente ci «distrarremo» a modo nostro, provando a fare un giochino che ha però come scopo finale quello di cercare di capire come funzionano e come vengono applicate le statistiche evolute. Certo questo tipo d’analisi ancora fanno fatica ad attecchire alle nostre latitudini, ma nei paesi del nord Europa o in Inghilterra (dove molte proprietà delle squadre hanno base in America e sono abituate a lavorare con analisi statistiche) sono parte integrante del lavoro di ogni club incidendo sulle scelte di mercato, analizzando i flussi di gioco e degli allenamenti, oppure, come vedremo di seguito ad aiutare i board delle società a prendere le giuste decisioni.