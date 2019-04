L’Empoli aspetterà. Ma attenzione: sa anche pressare, e corre sulle fasce

A ndreazzoli - Iachini - Andreazzoli si sono alternati, nel corso della stagione, alla guida tecnica dell’Empoli con alterne fortune. Dall’inizio del campionato fino al 5 novembre, data dell’esonero dopo 11 giornate di campionato, Andreazzoli aveva raccolto 6 punti, frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 7 sconfitte (media punti a gara 0,5). E’ bene ricordare che dopo la vittoria iniziale con il Cagliari, la squadra guidata dal tecnico di Massa non era stato più in grado di vincere, ma aveva avuto come attenuante il fatto di aver incontrato squadre del calibro di Lazio, Milan, Juventus, Roma e Napoli.