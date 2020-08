L a stagione appena terminata sarà sicuramente ricordata dai tifosi nerazzurri come la stagione dei record. Sono infatti numerosi i nuovi primati che la squadra di Gasperini ha stabilito nell’arco del campionato 2019/20, ma su tutti ne spicca sicuramente uno: quello dei gol realizzati. Sono stati sfiorati i 100 gol in stagione (98 quelli realizzati per la precisione) e quello dell’Atalanta è stato di gran lunga e per distacco, il miglior attacco della serie A.