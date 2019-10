C ome il vino buono, un rosso, corposo: migliora con il passare del tempo. Non ci sono più aggettivi per definire Alejandro Gomez, detto Papu. Numero 10 dell’Atalanta, il capitano, l’uomo che guidato i nerazzurri nelle ultime stagioni alla conquista dell’Europa. Molti pensavano che non ce l’avrebbe fatta, che con il passare degli anni sarebbe stato costretto ad accomodarsi sempre di più in panchina per far spazio ai giovani con le gambe scattanti. E invece più scattante di lui non ce n’è.