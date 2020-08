U ltimo atto della stagione 2019/20 per gli uomini di Gasperini, che si sono trovati di fronte l’Inter di Antonio Conte. 79 punti in classifica per i milanesi e 78 per i bergamaschi, che in questa gara si contendevano la seconda piazza della classifica, con la Lazio (78 punti anche per gli uomini di Inzaghi) spettatrice interessata.