L’involuzione della Spal nei numeri (soprattutto) di Paloschi e Petagna

Per l’Atalanta non fu sicuramente una gara facile, per la concomitanza di diversi fattori, tra i quali è bene ricordare: la ancora approssimativa condizione fisica dovuta al periodo di preparazione appena completato; l’assenza di Ilicic; ed un avversario che al 25° del primo tempo conduceva già per due a zero e poteva sfruttare al meglio la sua propensione a difendere basso e colpire in ripartenza.