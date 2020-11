Liverpool-Atalanta, la preview tattica è semplice: serve tutto al massimo. Ricordando che il City fu quasi battuto

C on la sfida che si disputerà ad Anfield Road contro il Liverpool, l’Atalanta di Gasperini inizierà il secondo ciclo di partite in Champions League, che in poco più di tre settimane sanciranno le sorti della squadra nerazzurra nella massima competizione europea. Della squadra di Klopp abbiamo già raccontato tutto (numeri e stile di gioco) nella presentazione della gara di qualche giorno fa. Di seguito, cercheremo di capire cosa può invece tentare di fare l’Atalanta in questa difficilissima sfida. La squadra di Klopp si è dimostrato un ostacolo insormontabile per la squadra di Gasperini nella partita d’andata, sonoramente battuta, anzi, annichilita dai reds. Il ricordo di quella scoppola è ancora limpido nella nostra memoria. La squadra di Klopp ha letteralmente surclassato quella di Gasperini sotto ogni aspetto. L’undici di Liverpool ha brutalmente mostrato la forza e la tecnica dei suoi giocatori, oltre ad essere stata devastante come collettivo. Ha dominato i tempi di gioco, senza mai andare in difficoltà, ha colpito l’Atalanta quando si è difesa bassa e l’ha devastata in verticale, quando all’inizio della ripresa gli uomini di Gasperini hanno cercato di alzare il baricentro ed aumentare la velocità.