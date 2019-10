Lo Shakhtar brasilero: ecco la tattica di Castro. Grafiche, dati e campetti

I «giganti» ucraini dello Shakhtar Donetsk sono i prossimi avversari dell’Atalanta in Champions League. Assieme alla Dinamo di Kiev, gli arancioneri rappresentano l’essenza del calcio ucraino, e possono vantare nella propria bacheca oltre ad una sfilza di trofei nazionali anche una coppa Uefa (l’attuale Europa League) conquistata nel 2008/09. Gli ucraini sono una presenza fissa delle competizioni europee e i giocatori che ne compongono la rosa possono vantare un curriculum internazionale di tutto rispetto. La scorsa estate la squadra ucraina ha dovuto cambiare la guida tecnica a causa del passaggio di Paulo Fonseca (il precedente allenatore) alla Roma. Di seguito, vedremo come si presenteranno in campo stasera a San Siro.