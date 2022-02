Lo studio dei dati e i due (soliti) volti dell’Atalanta: fatica con la Juve chiusa, riparte e segna con la Juve all’attacco

Classe 1970, appassionato di sport in generale, di calcio in particolare. Affascinato da sempre dalle statistiche legate allo sport. Allenatore di basket FIP e…

L’A talanta è viva e sta discretamente bene. Questo è, estremamente sintetizzando, quanto emerso dalla gara contro la Juventus di domenica sera. Il giudizio sulla singola partita, giocata con una carica agonistica, e con una particolare attenzione ai dettagli, da parte della squadra il Gasperini, non sposta più di tanto le prospettive sul medio periodo, ma sicuramente rasserena un ambiente che era sembrato depresso dopo le ultime gare. Come ha spesso ribadito l’ex tecnico nerazzurro Francesco Guidolin nel corso della telecronaca dai microfoni di Dazn, «l’Atalanta sta bene e non ha particolari problemi, se non quello (aggiungeremo molto grosso, ndr) di dover sopperire all’assenza di un giocatore fondamentale come Zapata».