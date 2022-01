Lo studio dei dati: ecco la «nuova pelle» dell’Atalanta: meno assalti, più equilibrio (numeri e 2 «videoselezioni»)

Partiamo come al solito dall’Index. L’Atalanta ha totalizzato un più che soddisfacente 280 punti, che merita però una spiegazione. Come sanno i nostri lettori, o per lo meno quelli che “amano i numeri”, gli indici di prestazione vengono calcolati da un algoritmo che “misura” sia la qualità dei gesti, ma che è anche ampiamente condizionato dalla quantità di questi.