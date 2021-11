Lo studio dei dati proietta l’Atalanta verso la Champions: tutte le medie in crescita, anche quelle degli ex infortunati

Ma procediamo con ordine e partiamo al solito dall’Index che potete vedere rappresentato qua sopra in grafica. La prestazione dell’Atalanta ha fatto registrare proprio come a Cagliari 289 punti Index. Dato questo importantissimo se analizzato in progressione con le ultime prestazioni e in considerazione del prossimo decisivo impegno di Berna in Champions League. Nelle ultime tre gare infatti, l’Index dei nerazzurri si è sempre attestato al di spora della media stagionale che è di 277 punti. L’Atalanta ha fatto registrare 285 punti contro il Manchester United, 289 contro il Cagliari e 289 anche contro lo Spezia. Ora entriamo nel dettaglio dell’analisi delle statistiche.