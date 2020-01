Ma anche così, 18 tiri dentro l’area. La match analysis fotografa la «serata stregata» dell’Atalanta

P er L’Atalanta collaudato 3-4-1-2 in partenza. Sportiello trova posto tra i pali, Caldara parte da centrale difensivo. In attacco Gomez alle spalle di Ilicic (centro destra) e Zapata (centro sinistra). de Roon esterno di destra, tampona la momentanea indisponibilità di Castagne (infortunato) e Hateboer (squalificato). Al 46° minuto entra Djimsiti al posto di Freuler (prendendo la posizione di esterno di destra) con de Roon che torna nella sua posizione abituale (interno di destra del centrocampo). Al minuto 58 Malinovskyi sostituisce un Gomez non in perfette condizioni. In svantaggio, Caldara lascia il campo per Muriel con de Roon che scala sul centro destra della difesa e Malinovskyi che torna sulla mediana. Circa all’ottantesimo minuto Malinovskyi e Gosens invertono le posizioni con il tedesco più centrale e l’ucraino più esterno.