Ma se si torna in campo, che Atalanta ritroveremo? Il modo di attaccare (e di tirare) sarà un vantaggio: ecco l’analisi

M entre la Serie A è ancora ferma, la Uefa e la Lega Calcio cominciano a ipotizzare la ripartenza dei massimi campionati e le possibili conclusioni delle massime competizioni europee. Le ipotesi attualmente sul tavolo, prevedono una ripresa degli allenamenti dopo il 13 aprile e una conclusione del campionato che partirà a maggio (ancora incerte le date) con partite a porte chiuse e turni di campionato da disputare a ritmi serrati. Se lo stato di forma delle squadre alla ripresa del campionato costituirà sicuramente una pesante incognita, altri fattori più legati alla qualità del gioco sin qui espresso dalle varie formazioni ci possono fornire ulteriori spunti di riflessione. Uno di questi ci viene fornito dall’analisi dei dati che riguardano le scelte di tiro sin qui fatte dai club di A. In passato, qui su Corner abbiamo già approfondito l’argomento, evidenziando come costruire tiri in minor numero ma qualitativamente (xG) più importanti, sia preferibile rispetto a tirare molte volte verso la porta avversaria ma con scarsa qualità. Non tutte le squadre di Serie A compiono però le stesse scelte.