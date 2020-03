Ma si ripartirà? Al calcio d’inizio ecco che Atalanta ci possiamo aspettare. Anche perché Gasp è specialista in volate

L a partita tra Sassuolo e Brescia del 9 marzo è stata l’ultima gara disputata in Serie A prima della sospensione del massimo campionato per le vicissitudini che tutti noi conosciamo. Da allora le squadre del nostro campionato hanno proceduto in ordine sparso prima della definitiva sospensione della stagione e degli allenamenti. I giocatori hanno continuato e continuano tuttora, per quanto possibile, a mantenersi in forma, facendo esercizi all’interno delle proprie abitazioni. Per ognuno di loro, l’obbiettivo è chiaramente quello di farsi trovare il «più pronto» possibile al momento della chiamata, sulla quale permane ancora molta incertezza a livello di date ufficiali.