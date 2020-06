Malinovskyi scala il Rating, e non è più una sorpresa - 237 tiri in porta: consulta le statistiche interattive

C he sorpresa? Ormai Ruslan Malinovskyi non è più una sorpresa. Quinto gol in serie A, tutti splendidi tra l’altro, anche mercoledì sera contro la Lazio ha dato sfoggio della sua caratteristica principale: il tiro da fuori. Mancino potente, imprendibile, già decantato da tutti i commentatori. Qui nello spazio del Rating però il gesto tecnico conta fino a un certo punto, anzi davvero poco. Contano i numeri di una prestazione che per l’ucraino oltre alla perla del pareggio è stata anche tanta sostanza: tre tiri in porta, due occasioni da gol, 63 palle giocate, 40 passaggi riusciti, tre falli subiti e anche 6 recuperi. Una partita super come super è stata la partita dell’intera squadra che battendo la Lazio ha dimostrato a tutti di non essere lassù per caso. La Roma è rimasta a distanza di sicurezza e così i nerazzurri possono continuare a inseguire la seconda qualificazione consecutiva in Champions League.