Meno male che Ilicic resta. I dati confermano: è insostituibile

L a scorsa settimana rimbalzava su diverse testate sportive (e non), la notizia di un probabile addio di Josip Ilicic. Il corteggiato giocatore sloveno era stato accostato alla Roma, all’Inter e soprattutto al Napoli, sicuramente club più titolati e con maggior disponibilità economica rispetto all’Atalanta. Poi Josip ha levato ogni dubbio, annunciando che rimarrà a Bergamo a giocarsi la «Champions League», conquistata sul campo. Sostituire il forte giocatore sloveno (a cifre sostenibili per le casse dell’Atalanta) sarebbe stata un’operazione complicata, se non impossibile. Ilicic è alto un metro e novanta centimetri per ottanta chilogrammi circa. Un fisico non particolarmente aggraziato che conferisce a Josip una corsa palla al piede che «sembra» (in realtà non lo è affatto) lenta e che dissimula le sue intenzioni.