C on 3 vittorie ottenute nelle ultime 3 gare di campionato (Cagliari, Torino, Sassuolo), il Bologna di Mihajlovic che scenderà a Bergamo giovedì sera è sicuramente una squadra motivata e in fiducia. Il tecnico serbo è riuscito nell’impresa di rivitalizzare una squadra spenta, che sembrava condannata alla retrocessione dopo lo 0-4 interno subito dal Frosinone il 27 gennaio scorso.