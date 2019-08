V i siete mai chiesti a cosa possa portare la massima applicazione di «modelli» matematici nella gestione di un club ? Bene, per rispondere a questa domanda bisogna risalire l’Europa e fermarsi in Danimarca ed Inghilterra, dove militano due club il cui destino è intrecciato da un progetto comune. Le due squadre in questione sono il Midtjylland, team ormai di vertice della Superliga danese ed il Brentford, squadra dei sobborghi di Londra che milita nella Championship (la serie B Inglese).