Napoli-Atalanta, la match analysis. Una delle peggiori partite della gestione Gasp (hanno vinto le «trappole» di Gattuso)

Nei ventidue di partenza di Napoli e Atalanta c’è stata sicuramente per i nerazzurri, una lieta sorpresa. Lo sloveno Josip Ilicic è tornato non solo tra i disponibili, bensì schierato tra gli undici titolari di Gasperini. Oltre a lui, la novità di giornata era rappresentata da De Paoli, schierato dal primo minuto nei quattro di centrocampo sulla destra. Per i nerazzurri di Gasperini, collaudato 3-4-1-2 in partenza. Poche, o meglio nessuna sorpresa, nell’undici di partenza di Gattuso. Nel 4-2-3-1 del tecnico calabrese, trova posto Bakayoko a fianco di Fabian Ruiz, mentre Lozano parte titolare come esterno alto di sinistra.