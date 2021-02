Napoli-Atalanta, match analysis. Toloi, l’arma di Gasp. E la tattica di Gattuso: se non puoi vincere, almeno non perdere

Atalanta e Napoli si sono affrontate con moduli speculari (o quasi). Gattuso ha schierato in partenza i partenopei con il 3-4-3. Gasperini, l’Atalanta con il 3-4-1-2. Per i napoletani un attacco fatto di “piccoletti rapidi” : Lozano (174 cm), Politano (170 cm), Insigne (163 cm). Per l’Atalanta di contro, assortito e basato sulla potenza fisica di Zapata, la tecnica e la velocità di Muriel e l’onnipresenza sulla trequarti di Pessina. Moduli speculari, ma idee di gioco molto diverse.