P er la notte più importante della sua storia, l’Atalanta doveva sfoderare una prestazione, eccezionale, perché di fronte agli uomini di Gasperini, si schierava la corazzata di Francia: il Paris Saint Germain. Gli uomini agli ordini del tecnico nerazzurro hanno dato il massimo mettendo sul campo le residue energie di una stagione che, soprattutto nella parte finale, ha spremuto al massimo i giocatori. Per 89 minuti e 40 secondi, l’Atalanta è stata con un piede in semifinale, poi, in tre minuti è crollata sotto la qualità dei giocatori del Psg ed il peso della fatica.