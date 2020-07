P enultima giornata di campionato per l’Atalanta di scena a Parma. Nell’undici iniziale hanno trovato spazio Sutalo e Caldara. Sono rimasti fuori Toloi (squalificato), Djimsiti (turnover) e il lungo degente Ilicic, sostituito da Pasalic. Solito assetto per i nerazzurri (3-4-1-2) con Pasalic (centro destra), Zapata (centro sinistra) e Gomez che si è destreggiato tra la posizione di regista arretrato e avanzato. Gli ha risposto il Parma di D’Aversa schierandosi con il 4-3-3. Barillà in cabina di regia con davanti Kulusevski, Gervinho e Caprari.