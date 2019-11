Occhio al Cagliari, Maran ora se la gioca: la videopresentazione di Bruniera

I l Cagliari di Rolando Maran e un calcio «nuovo» per il tecnico ex Chievo. Mister Andrea Bruniera, il tecnico di Corner, presenta il prossimo avversario dell’Atalanta, lanciatissimo in classifica. Non più un calcio sparagnino e «di rottura», ma un calcio di maggiore qualità, propositivo. E’ così che è lecito aspettarsi i sardi, domenica al Gewiss Stadium.