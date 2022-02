Olympiacos-Atalanta, match analysis. Niente bomber e un altro esperimento in attacco: meno possesso, più ripartenze

L’Atalanta è scesa in campo con un tridente leggero, formato da Pasalic, inizialmente schierato sulla sinistra, Pessina sulla destra e Malinovskyi in posizione centrale, dando così vita all’ennesimo esperimento offensivo di Gasperini, ancora alla ricerca della soluzione più convincente in avanti. L’Olympiakos si è schierato con l’abituale 3-4-2-1. Il tecnico Martins ha concesso ai nerazzurri più spazio sugli esterni mantenendo i tre del pacchetto difensivo stretti sul centro. Per i greci, linee strette e un “tentativo” non troppo convincente di restare alti sul campo.