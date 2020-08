P er la squadra di Gasperini, è ormai prossima la sfida con il quotato Paris Saint-Germain, valevole per i quarti di finale di Champions League (in campo mercoledì 12 agosto alle 21). Dopo una fantastica stagione, culminata con il terzo posto in campionato ed il record di gol in Serie A, i nerazzurri disputeranno a Lisbona la fase finale di Champions League. Epilogo che riteniamo più che meritato per società, squadra, tifosi e per la città intera, che ha sofferto non poco durante l’epidemia di Covid 19.