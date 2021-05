Parma-Atalanta, match analysis. Nei dati la crescita ulteriore di Malinovskyi: è lui, adesso, l’uomo in più di Gasperini

Il tecnico nerazzurro ha dovuto forzatamente rinunciare in partenza allo squalificato Gollini, e all’infortunato Toloi. Il resto degli undici iniziali scesi in campo sono state scelte tecnico/tattiche partorite dall’allenatore di Grugliasco. 3-4-2-1 il modulo iniziale che ha visto Ilicic in campo (al fianco di Malinovskyi). Tra i più utilizzati sin qui in campionato, si sono seduti in panchina Hateboer, Pessina e Muriel. Il Parma (ufficialmente retrocesso), si è schierato con il 4-3-3. Per D’Aversa, lunghissima la lista degli indisponibili, tra squalificati e infortunati. Sul terreno di gioco dall’inizio hanno trovato posto tre ex atalantini: Grassi, Kurtic e Cornelius.