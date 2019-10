L ’Atalanta pressa alto e concede poco, ma quando concede sono guai. Fino a qui nessuna novità. È da sempre una delle caratteristiche dei nerazzurri forgiati da Gian Piero Gasperini ed è anche il motivo per cui i tifosi possono godersi partite spettacolari senza esclusione di colpi. Magari con qualche conseguenza per le coronarie, non per la classifica che negli ultimi anni ha premiato la spregiudicatezza nerazzurra.