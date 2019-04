Premier-Serie A, confronto a tutto campo L’Atalanta? Attacca come il Liverpool

I n Europa c’è un campionato che stacca tutti gli altri per seguito, introiti, stadi (alcuni ultramoderni come l’appena completato «Tottenham Hotspur Stadium», altri più vintage ma che trasudano tradizione come il «Craven Cottage» del Fulham) e tifosi che garantiscono sempre (o quasi) il pienone. La Premier League riscuote unanimemente consensi in ogni parte del mondo e per molti addetti ai lavori resta il campionato più spettacolare tra le 5 leghe di vertice a livello mondiale (Premier League, Bundesliga, La Liga, Serie A, League One).