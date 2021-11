Questa Atalanta e quella della scorsa stagione: 115 parametri a confronto per capire come sta andando, e cosa cambia

L e prime dodici giornate di campionato ci hanno restituito l’Atalanta di nuovo quarta in classifica. La squadra di Gasperini, nonostante un avvio abbastanza stentato per via dei molti infortuni che ne hanno colpito la rosa, è riuscita a mettere assieme 22 punti, frutto di 6 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. Nelle prime dodici giornate della passata stagione, l’Atalanta aveva racimolato 21 punti, 1 in meno rispetto all’attuale stagione, frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Nel confronto tra i due avvii di stagione (che sarà l’argomento di questo scritto, eseguito mettendo allo specchio 115 parametri tecnici) è però diversa soprattutto la distribuzione delle vittorie, con il Gewiss Stadium che pare essere diventato un tabù per Gasperini e i suoi giocatori. L’Atalanta nell’attuale stagione ha vinto tra le mura amiche una sola volta, e precisamente il 21 settembre, quando ha sconfitto per 2-1 il Sassuolo, mentre nella passata stagione, 3 delle 6 vittorie conquistate erano state costruite a Bergamo. Al contrario, quest’anno l’Atalanta è diventata un vero rullo compressore in trasferta, dove ha fin qui vinto 5 delle 6 partite disputate. Prima di addentrarci nell’analisi della nostra carrellata di numeri, è bene cercare di chiarire una particolarità di quest’avvio di stagione. In molti, dopo le prime gare siamo stati colti da una sorta di paura. Più o meni tutti infatti, nonostante fossimo abituati alle partenze “frenate” della squadra di Gasperini, avevamo intravisto nelle prime scoraggianti uscite dell’Atalanta, una sorta di inizio di declino. Ebbene, non avevamo avuto un abbaglio e i dati ce lo confermano in pieno. Mentre nella passata stagione i nerazzurri avevano inanellato prima della prima sosta tre larghe vittorie (Torino 4-2, Lazio 4-1 e Cagliari 5-1), con prestazioni altrettanto buone a livello di Index (295 contro il Torino, 300 contro la Lazio, 289 contro il Cagliari), quest’anno non solo hanno ottenuto una sola vittoria (1-2 in casa del Torino) in una delle più brutte gare giocate dall’Atalanta nell’era Gasperini, ma hanno anche avuto prestazioni sconcertanti (278 punti Index con il Torino, 281 con il Bologna e 281 anche contro la Fiorentina).