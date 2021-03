A ll’Atalanta non è riuscita l’impresa di espugnare il Valdebebas ed aprire ufficialmente le crisi in casa del Madrid. La squadra di Gasperini ci ha provato per 90 minuti, ma la formazione allenata da Zidane è attualmente ancora fuori portata per la squadra nerazzurra, che ha giocato un buon primo tempo, e una ripresa meno equilibrata alla ricerca dei gol qualificazione.