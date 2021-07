Report sugli Europei/1 Ecco le 15 situazioni tattiche più interessanti (con Maehle e Gosens tra i protagonisti)

L’ Atalanta è tornata a lavorare in quel di Zingonia, ma lo sta facendo ancora a ranghi ridotti in attesa che rientrino i nazionali e che il mercato porti i primi volti nuovi. Al momento le notizie legate al club nerazzurro si limitano ad alcune “suggestioni” di mercato. Nomi che spuntano qua e là, e dei quali non si può ancora capire se si tramuteranno in vere trattative. In attesa che la palla cominci a ruzzolare, anche in qualche amichevole estiva di poco conto, o che il mercato prenda decisamente corpo, daremo di seguito un’occhiata a quanto emerso (a livello tattico in quest’articolo e numerico nel prossimo) dalle partite del campionato europeo per nazioni appena terminato. Le società di elaborazione dati cominciano proprio ora a diffondere i report definitivi sull’edizione appena conclusa, cercando di mettere in evidenza le novità tattiche e le tendenze emerse dalle gare disputate. Anche Instat, una tra le aziende più quotate di elaborazione dati ed analisi di eventi sportivi ha ovviamente emesso i suoi report, e noi di Corner, che ci siamo assicurati tutti i dati di Instat, abbiamo dato un’occhiata. Ecco cosa è emerso per punti.