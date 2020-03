Retrospettiva su Valencia. Perché il ritorno ha mostrato un’Atalanta diversa, capace di frenarsi - 7 grafiche

L a prima grafica ci mostra la gara «atipica» dell’Atalanta a Valencia. La linea blu mostra l’andamento del possesso palla in percentuale dei nerazzurri. La squadra di Gasperini ha mantenuto il possesso ed il controllo del gioco per un tempo molto al di sotto delle sue medie stagionali. Dal minuto 31 alla fine del primo tempo, addirittura per solo il 29% del tempo di gioco. Pur lasciando la palla tra i piedi degli spagnoli, i nerazzurri sono sempre riusciti a rendersi più pericolosi. La parte bassa della grafica mostra come gli xG prodotti dall’Atalanta (e quindi le occasioni in generale) siano sempre state superiori a quelle create dal Valencia ad esclusione del quarto di gioco compreso tra i minuti 61 e 75. Al termine della gara l’Atalanta ha effettuato 11 tiri (5 in porta pari al 45,45 % del totale), mentre il Valencia ha prodotto 13 tiri (6 in porta pari al 46,15%). Ma l’Atalanta a differenza della gara d’andata è stata superiore agli spagnoli per xG prodotti: 2,69 contro 1,49.